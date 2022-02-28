Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал отношение к тому, что в матчах с его командой соперники часто играют от обороны.
«Я знаю, что мы их провоцируем, но да, кроме «Ливерпуля», «Брайтона», «Арсенала», «Астон Виллы» и «Лидса»... Остальные отсиживаются. Но я не говорю, что с этим что-то не так. Каждый тренер вправе делать то, что он хочет», – сказал Пеп.
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Недавно тренер Юрген Клопп прокомментировал слова Пепа Гвардиолы, который назвал «Ливерпуль» занозой в заднице.
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Коуч «Сити» респектовал и другой английской команде – назвал «Челси» лучшим клубом в мире.
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»
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