Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал отношение к тому, что в матчах с его командой соперники часто играют от обороны.

«Я знаю, что мы их провоцируем, но да, кроме «Ливерпуля», «Брайтона», «Арсенала», «Астон Виллы» и «Лидса»... Остальные отсиживаются. Но я не говорю, что с этим что-то не так. Каждый тренер вправе делать то, что он хочет», – сказал Пеп.

Ad

Чемпионат Англии «Хорошее описание». Клопп – о словах Пепа про занозу в заднице 23/02/2022 В 15:49

Чемпионат Англии Гвардиола высказался о срыве трансфера Кейна 19/02/2022 В 15:09