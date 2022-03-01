«Мне нужно поговорить с руководством. Клуб должен вынести оценку моей работе. Нужно найти оптимальное решение. Извините, но не примирюсь с поражениями. В «Тоттенхэме» меняются тренеры, но результаты остаются прежними», – отчаялся Антонио Конте 24 февраля. В рамках второй командировки в Лондон итальянский тренер выиграл чуть больше половины матчей: 12 из 23. Последней каплей оказалось поражение от «Бёрнли». Правда, вслед за обидными 0:1 прогремела победа над «Лидсом» – 4:0.

Первую игру после камбэка в АПЛ Конте провел 7 ноября. На отрезке после смены тренера «Тоттенхэм» занимает пятое место по очкам в чемпионате – 27. Для сравнения: «Челси» и «Вест Хэм», которые располагаются выше в полноценной таблице, набрали меньше, по 25. При Антонио столичная команда занимает третье место по xG без учета пенальти (29,12) и шестое – по допущенным ожидаемым голам (18,11). Стартовый отрезок итальянца провальным не назвать.

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С Конте у руля «Тоттенхэм» выдал несколько качественных матчей. Главный – против «Ливерпуля». Эффективность команды Антонио отразилась в xG. Лондонцы создали 2,8 ожидаемых гола – правда, не реализовали четыре самых огненных момента. На мяче игроки из столицы положились на контратаки и вскрывали зоны за спинами чужих защитников. Преуспели Харри Кейн, Деле Алли и Хынмин Сон – авторы самых острых ударов.

После игры Конте выдал позитивную пресс-конференцию. Антонио похвалил отдельных игроков – например, Райана Сессеньона – за привыкание к свежей системе. «Мы выдали отличный матч, показали приверженность делу и самоотдачу против одной из лучших команд Европы», – радостно подчеркнул итальянец.

Антонио Конте Фото: Getty Images

При этом Конте прошел с «Тоттенхэмом» и провальные игры. В первую очередь, речь о трех январских поражениях «Челси» с общим счетом 0:5. Команда Томаса Тухеля играет в три центральных защитника. Под серию дерби немецкий тренер продумал гибридную схему, в рамках которой игроки перестраивались на двух центрдефов. В феврале коуч признал, что выдумал свежую расстановку специально под Антонио, чтобы избежать зеркальных стратегий.

После первого поражения от «Челси» Конте высказался сурово. «Думал о разнице в классе между нами и соперником. Игра доказала мою правоту. В последние годы уровень «Тоттенхэма» упал всерьез. У нас так много работы, что непонятно, за какой аспект взяться», – разошелся Антонио.

Антонио Конте Фото: Getty Images

Наконец, в зимнем календаре «Тоттенхэма» выделилась игра против «Манчестер Сити». С одной стороны, Конте победил Пепа Гвардиолу и возродил чемпионскую гонку в АПЛ. С другой, Антонио повезло: команда итальянца забила три мяча с шести ударов. Половина выстрелов превратилась в голы – при такой же конвертации соперник закинул бы 10.

После игры Конте сосредоточился на неигровом аспекте. «Атмосфера в команде зависит от результата. Каждый матч – это попытка выстроить позитивный климат в команде на ближайшие день-два», – объяснил Антонио. Итальянец добавил, что поражения от «Вулверхэмптона» и «Саутгемптона», которые предварили игру с «Сити», усложняли обстановку.

Антонио Конте Фото: Getty Images

Наблюдения по календарю подсказывают: «Тоттенхэм» провел неоднозначный отрезок. При Конте команда прошла как удачные, так и слабые игры. Реакция Антонио менялась: сначала итальянец признавал промежуточные успехи, затем – злился неудачам.

При этом его старт в северном Лондоне не кажется абсолютно провальным. Потому и февральская риторика Конте выглядит не слишком оправданной. Разгром «Лидса» в ближайшем матче после тренерских откровений – одна из причин. Антонио выдал комментарий в духе Валерия Карпина, который отчаялся после попадания в стыки чемпионата мира. Тренер сборной России тоже рассуждал о менталитете и провале личной работы. Позднее коуч признался, что говорил на эмоциях.

Антонио Конте и Харри Кейн Фото: Getty Images

Конте уже частично последовал примеру Карпина. После победы над «Лидсом» Антонио подчеркнул, что увидел в игре «Тоттенхэма» личный тренерский след. Интервью после разгрома вышло гораздо более позитивным, чем мрачный комментарий на фоне поражения от «Бёрнли».

Работа Конте действительно прослеживается. «Тоттенхэм» комфортно перестроился на схему с тремя центральными защитниками. После победы над «Лидсом» Антонио хвалил вингбеков, которых подозревали в несоответствии итальянской системе. Взбодрился Кейн: забил «Ливерпулю», «Лестеру», «Брайтону» и «Сити». А Деян Кулусевски, который оказался в Лондоне зимой, закинул два февральских гола.

Конте привык к быстрому и мощному успеху. В «Ювентусе» и «Челси» Антонио брал чемпионства в первых же сезонах. В «Интере» победа в Серии А отложилась до второй кампании. Ситуация «Тоттенхэма» иная, отчасти – из-за нехватки предсезонки и сумбурного трансферного окна. Только февральские комментарии тренера все равно показались преждевременными.

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