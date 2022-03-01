Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд порассуждал о проблемах команды. По его мнению, «МЮ» ничего не выиграет в ближайшие два года.

«Проблема в том, что Рангник пришел, но уйдет в конце сезона, и надо будет снова перестраиваться под чей-то стиль игры. Будет очередная встряска, надо будет осваивать новую манеру игры, футболистам нужно будет переучиваться. Мне кажется, «МЮ» можно забыть о трофеях на ближайшие года два как минимум. Стоит сказать: «Мы начинаем перестройку, собираемся правильно подобрать игроков, а у нового тренера есть определенный стиль, привыкание к которому займет время; у нас будут ошибки, но мы будем доверять этому парню и дадим ему минимум два года».

Ad

Уйдет много времени, невозможно одновременно перестраиваться и побеждать. Такого не бывает. Это не удалось и «Ливерпулю» – сколько времени у него ушло прежде, чем он что-то выиграл? Надо брать пример с других команд. Порой надо снизить свои запросы, посмотреть на все с холодной головой и понять, на каком этапе ты находишься», – заявил Фердинанд.

Чемпионат Англии «Он проиграл самые важные матчи». Реакция на увольнение Сульшера 21/11/2021 В 15:09

Чемпионат Англии Фергюсон чуть не порвал Ван Нистелроя за майку «Сити» в 2002 году 15/11/2021 В 18:12