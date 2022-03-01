Глава судейского комитета Майкл Райли принес извинения «Эвертону» за ошибку в матче против «Манчестер Сити».

В конце встречи Пол Тирни не назначил в ворота «горожан» пенальти за попадание мяча в руку Родри. Тирни проконсультировался с видеоассистентом и принял решение не указывать на 11-метровую отметку. Райли лично позвонил председателю совета директоров «Эвертона» Биллу Кенрайту и главному тренеру Фрэнку Лэмпарду, чтобы принести извинения.

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Источник: Sky Sports.

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