Стало известно, какую сумму неустойки получил от «Манчестер Юнайтед» бывший главный тренер клуба Уле-Гуннар Сульшер.

Согласно финансовому отчету «МЮ», Сульшер получил 8,3 млн евро компенсации за расторжение контракта. Тренерскому штабу норвежца руководство «Юнайтед» выплатило 3,5 млн евро. Отчет также гласит, что доход клуба за второй квартал 2021 года вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, а на зарплаты за этот срок клуб потратил 116 млн евро, что на 19,6% больше, чем в 2020 году. Долг манкунианцев по сравнению со вторым кварталом 2020-го вырос на 8,6% и 593 млн евро, но клуб заявляет, что основной долг не изменился.

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Источник: Goal.

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