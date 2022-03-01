Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сомневается, что Криштиану Роналду сможет быть лидером атаки манкунианцев.
Немецкий коуч не уверен, что в следующем сезоне португалец будет способен показывать высокую результативность. Тренер, который летом покинет пост и приступит к исполнению функций консультанта, полагает, что «МЮ» стоит сфокусироваться на подписании более молодого нападающего.
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Источник: Manchester Evening News.
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