Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сомневается, что Криштиану Роналду сможет быть лидером атаки манкунианцев.

Немецкий коуч не уверен, что в следующем сезоне португалец будет способен показывать высокую результативность. Тренер, который летом покинет пост и приступит к исполнению функций консультанта, полагает, что «МЮ» стоит сфокусироваться на подписании более молодого нападающего.

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Источник: Manchester Evening News.

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