Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что его сын Криштиану Роналду-младший хочет сыграть с ним в одной команде.

«Мой сын говорит мне: «Папа, подожди еще несколько лет – я хочу поиграть с тобой», – сказал Роналду.

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Источник: The Sun.

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