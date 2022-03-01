Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что его сын Криштиану Роналду-младший хочет сыграть с ним в одной команде.
«Мой сын говорит мне: «Папа, подожди еще несколько лет – я хочу поиграть с тобой», – сказал Роналду.
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Цель не так уже далека: недавно сын Криша подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» и взял 7-й номер.
«МЮ» переживает не лучший период – клуб вот-вот обновит худшую серию без трофеев за 40 лет. Этого не произойдет лишь в одном случае.
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Источник: The Sun.
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