Роман Абрамович может продать лондонский «Челси» 86-летнему швейцарскому бизнесмену Хансйоргу Виссу, который сообщил, что ему и еще трем олигархам поступило предложение о приобретении клуба АПЛ. Состояние Висса оценивается в пять миллиардов долларов.

«Мне необходимо подумать четыре-пять дней. Абрамович просит слишком много. Вы знаете, «Челси» должен ему два миллиарда фунтов. Но денег у клуба нет. Значит, новый владелец должен будет компенсировать Абрамовичу эту сумму.

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На сегодняшний день мы не знаем точную цену продажи. Я вполне могу представить, что стану владельцем «Челси», но сначала я должен изучить общие условия. Но что я уже могу сказать: я определенно не намерен делать что-то подобное в одиночку. Если я куплю «Челси», то с консорциумом, состоящим из шести-семи инвесторов», – заявил Висс.

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