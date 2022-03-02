Роман Абрамович официально выставил «Челси» на продажу.

«Хочу ответить на спекуляции в медиа за последние несколько дней. Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я решил продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров.

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Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с «Челси» таким образом. Надеюсь, смогу в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы попрощаться со всеми вами лично», – заявил Абрамович.

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Роман Абрамович, владелец «Челси» Фото: Eurosport

Bloomberg со ссылкой на британского дипломата Криса Брайанта сообщает, что российский миллиардер рассчитывает получить за лондонский клуб четыре млрд фунтов.

Потенциальные покупатели на «Челси» уже имеются, и с ними ведутся переговоры. Посредником в сделке, ведущим переговоры с возможными инвесторами, выступает американский банк Raine. Один из вариантов – миллиардер Хансйорг Висс, он является основателем компании Synthes, производителя медицинского оборудования.

«Абрамович пытается продать все свои виллы в Англии. Во вторник я и еще три человека получили предложение купить «Челси». Сейчас Роман требует слишком много. Вы знаете, что клуб должен ему 2,6 млрд долларов, но у «Челси» нет таких денег. Это значит, что те, кто планирует приобрести клуб, должны это компенсировать Абрамовичу», – отметил Висс, который занимает 451-е место в списке самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием в 5,1 млрд долларов.

Владелец «Челси» Роман Абрамович Фото: Getty Images

Помимо «Челси», Абрамович также выставил на продажу недвижимость в Великобритании: особняк на Кенсингтон Палас Гарденс за 200 млн долларов и трехэтажный пентхаус на набережной Челси за 29 млн долларов.

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