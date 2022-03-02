2 марта Роман Абрамович официально выставил «Челси» на продажу. По слухам, российский миллиардер хочет получить за лондонский клуб около 4 млрд фунтов.

Эти новости заинтересовали Конора Макгрегора. Боец ММА выложил в твиттер переписку, в которой отметил: «Челси» продают за 3 млрд долларов. Давай купим?»

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Конор не уточнил, с кем общался, но добавил к твиту подпись «Хочу изучить эту возможность» и отметил официальный аккаунт «Челси».

По данным Bloomberg, помимо «Челси», Абрамович также выставил на продажу недвижимость в Великобритании: особняк на Кенсингтон Палас Гарденс за 200 млн долларов и трехэтажный пентхаус на набережной Челси за 29 млн долларов.

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