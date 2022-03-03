Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Лутоном» в Кубке Англии (3:2) рассказал, что он думает о решении Романа Абрамовича продать клуб.
«Скорее всего, я узнал об этом немного раньше вас, но все равно незадолго до начала игры с «Лутоном». Мы весь день ловили слухи, смотрели телевизор, все обсуждали это на собраниях и обедах. Это важная новость. Я думаю, что любое решение Абрамовича – верное. Это его выбор, его клуб, и не мне это комментировать. В краткосрочной перспективе для нас – команды, персонала, игроков – надеюсь, не слишком многое изменится, может быть, даже ничего не изменится.
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Мы пытаемся отгородиться от шума и оставаться сосредоточенными, что не всегда легко, но сегодня мы доказали, что можем это сделать. Мы не на острове живем, у футболистов есть интернет – некоторые обеспокоены. Непросто в такой день играть в матче, где концентрация абсолютно необходима, так что от этого выступление становится еще важнее», – заявил Тухель.
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Источник: ВВС.
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