Главный тренер «Аякса» Эрик Тен Хаг активно изучает английский, готовясь к переговорам с «Манчестер Юнайтед». Он хочет убедиться, что свободно владеет языком перед возможным переходом в Премьер-лигу этим летом, а потому берет дополнительные уроки.

Перед началом текущего сезона Тен Хаг вел переговоры с «Тоттенхэмом», но языковой барьер стал серьезным препятствием для его назначения в лондонский клуб.

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«Юнайтед» пообщается с 52-летним коучем в ближайшие недели, но тот факт, что он стремится бегло выучить английский язык, сослужит ему хорошую службу, если появится какая-либо другая работа. В «Аяксе» знают о намерении Тен Хага покинуть клуб.

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Источник: Sportsmail.

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