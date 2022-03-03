2 марта Роман Абрамович официально объявил о том, что выставил «Челси» на продажу.

По информации The Guardian, после смены владельца клуб покинет и директор Марина Грановская. Вместе с ней с большой долей вероятности уйдет председатель правления Брюс Бак.

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Чех и Грановская Фото: Getty Images

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В декабре 2021-го издание Tuttosport признало Грановскую лучшим менеджером года. Марина родилась в России и имеет российское и канадское гражданство. В 1997-м она закончила Московский государственный университет с отличием и в тот же год начала карьеру в «Сибнефти», нефтяной компании, которой ранее владел Роман Абрамович.

На протяжении многих лет Грановская тесно сотрудничала с Абрамовичем в качестве старшего советника, управляя различными его активами.

Вскоре после приобретения Абрамовичем «Челси» в 2003 году она перебралась из Москвы в Лондон и с 2010 года выступала в качестве представителя владельца в клубе и поддерживала совет директоров. В июне 2013 года Грановская присоединилась к правлению открытой публичной компании с ограниченной ответственностью ФК «Челси» и правлению клуба.

Роман Абрамович, владелец «Челси» Фото: Getty Images

По данным Bloomberg, помимо «Челси», Абрамович также выставил на продажу недвижимость в Великобритании: особняк на Кенсингтон Палас Гарденс за 200 млн долларов и трехэтажный пентхаус на набережной Челси за 29 млн долларов.

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