Журналист Никола Имфельд уверен, что уже 7 марта станет известно имя нового владельца «Челси». Фаворитом является американо-швейцарский консорциум: в него входят Хансйорг Висс и Тодд Бели. Переговоры уже идут, и Абрамович рассчитывает продать клуб как можно скорее.
Висс и Бели уверены, что решат все вопросы на выходных (5 и 6 марта). Уже в понедельник утром о сделке могут объявить официально.
Ad
По данным Bloomberg, помимо «Челси», Абрамович также выставил на продажу недвижимость в Великобритании: особняк на Кенсингтон Палас Гарденс за 200 млн долларов и трехэтажный пентхаус на набережной Челси за 29 млн долларов.
Чемпионат Англии
Грановская покинет «Челси» после ухода Абрамовича
По информации The Guardian, после смены владельца клуб покинет и директор Марина Грановская. Вместе с ней с большой долей вероятности уйдет председатель правления Брюс Бак.
Абрамович потратил на «Челси» из АПЛ почти два млрд. Зачем ему это?
Абрамович – уникальный владелец. Он создал культуру «Челси».
Источник: журналист Никола Имфельд
Чемпионат Англии
Тухель – о продаже «Челси» Абрамовичем: «Любое его решение – верное»
Чемпионат Англии
«Давай купим». Конор присматривается к «Челси»
Реклама
Ad
Реклама
Ad