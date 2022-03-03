Журналист Никола Имфельд уверен, что уже 7 марта станет известно имя нового владельца «Челси». Фаворитом является американо-швейцарский консорциум: в него входят Хансйорг Висс и Тодд Бели. Переговоры уже идут, и Абрамович рассчитывает продать клуб как можно скорее.

Висс и Бели уверены, что решат все вопросы на выходных (5 и 6 марта). Уже в понедельник утром о сделке могут объявить официально.

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По данным Bloomberg, помимо «Челси», Абрамович также выставил на продажу недвижимость в Великобритании: особняк на Кенсингтон Палас Гарденс за 200 млн долларов и трехэтажный пентхаус на набережной Челси за 29 млн долларов.

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По информации The Guardian, после смены владельца клуб покинет и директор Марина Грановская. Вместе с ней с большой долей вероятности уйдет председатель правления Брюс Бак.

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