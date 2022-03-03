3 марта «Локомотив» потерпел жестокое поражение – «Енисей» из ФНЛ победил в Москве со счетом 4:0. В медиа вновь начали обсуждать очередное возвращение в «Локо» легенды клуба – Юрия Семина.

«Рассматриваю ли вариант с возвращением? Не все от меня зависит. В сложные периоды я всегда возвращался в родной клуб, в котором я сделал карьеру. Я об этом помню!» – сказал Семин «Чемпионату».

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1 марта главный тренер Маркус Гисдоль разорвал контракт с «Локомотивом» и покинул Россию. Готовить команду к ближайшим матчам будет ассистент Гисдоля – Марвин Комппер. Но из-за отсутствия у него лицензии исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Лоськов.

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Семин трижды возглавлял «Локомотив»: с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020-й. За это время он выиграл с клубом три чемпионата России, шесть Кубков России и три Суперкубка России. После третьего ухода из «Локо» Семин возглавил «Ростов», но продержался там меньше двух месяцев.

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