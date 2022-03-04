Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями от итогов «Золотого мяча»-2022. Египтянин занял седьмое место в списке номинируемых.
«Результаты «Золотого мяча» были для меня шокирующими, никто в этом году не ожидал, что я стану седьмым, но так и вышло. Я не чувствую теории заговора, но могут быть неточные выборы – есть много стран, далеких от футбола. Я не знаю, на чем основан их выбор, но я не верю в теорию заговора. У меня нет никаких доказательств того, что что-то не так, но я был в шоке от результата», – сказал Салах.
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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мохамед Салах устроил настоящий бенефис: побил уникальный рекорд Питера Крауча и приблизился к Криштиану Роналду и Роберту Левандовскому.
Только вот Салах не смог убедить руководство «Ливерпуля» поднять ему зарплату и вряд ли продлит контракт.
Источник: DMC.
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Салах не убедил руководство «Ливерпуля» поднять ему зарплату
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