Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями от итогов «Золотого мяча»-2022. Египтянин занял седьмое место в списке номинируемых.

«Результаты «Золотого мяча» были для меня шокирующими, никто в этом году не ожидал, что я стану седьмым, но так и вышло. Я не чувствую теории заговора, но могут быть неточные выборы – есть много стран, далеких от футбола. Я не знаю, на чем основан их выбор, но я не верю в теорию заговора. У меня нет никаких доказательств того, что что-то не так, но я был в шоке от результата», – сказал Салах.

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Источник: DMC.

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