Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро раскритиковал вакцинацию.

Во время стрима с испанским комментатором киберспортивных ивентов Ибаем Льяносом Агуэро рассказал, что считает прививку неэффективной, потому что неоднократно заражался, несмотря на вакцинированность. «Я получил ее три или четыре раза, то есть вакцина ни черта не годится», – заявил Кун.

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Льянос посмеялся и прервал его: «Не говори так, дядя, это работает». Но Агуэро продолжил: «В конце концов ковид поймал меня. Она [прививка] якобы прикрывает вас, но не прикрыла меня».

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