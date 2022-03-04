Директор «Челси» Марина Грановская может остаться в клубе после его продажи Романом Абрамовичем. Потенциальные покупатели открыты к сотрудничеству с Грановской в случае, если она оборвет профессиональные связи с Абрамовичем.

Возможные новые владельцы «Челси» знают, как высоко Грановскую ценят в мире футбола. Они считают, что ее уход станет большой потерей для клуба. Отмечается, что с отбытием Грановской серьезно пострадает положение Томаса Тухеля, у которого сложились близкие рабочие отношения с директором «Челси». Коуч напрямую общается с ней и с Петром Чехом.

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Инвесторы не думают, что продолжение работы Грановской в клубе создаст политические сложности – их смущает только то, насколько долго она сотрудничала с Абрамовичем. Поэтмоу будущее директора решит ее готовность или неготовность оборвать профессиональные связи с экс-владельцем. Предполагается, что она пока не станет принимать поспешные решения и дождется прихода новых владельцев, чтобы оценить ситуацию. Близкие к Грановской источники убеждены, что она не станет работать в другом английском клубе.

Чемпионат Англии «Челси» может объявить о новых владельцах 7 марта 14 ЧАСОВ НАЗАД

Ранее сообщалось, что Грановская покинет «Челси» . А вместе с ней с большой долей вероятности уйдет председатель правления Брюс Бак.

Источник: The Telegraph.

Чемпионат Англии Грановская покинет «Челси» после ухода Абрамовича 17 ЧАСОВ НАЗАД