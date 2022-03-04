Бывший полузащитник «Реала» и «Ювентуса» Сами Хедира поделился впечатлениями от совместной работы с Криштиану Роналду. Немец сравнил Криша времен выступлений в Ла Лиге и Серии А.

«Я знал двух Криштиану. В «Реале» он был немного моложе и, может быть, чуть более неуверенным и эгоистичным. Не в плохом смысле. Ему надо было найти свою индивидуальность. Он забивал очень много голов и был невероятен, но не оказывал такого большого влияния на команду. В «Ювентус» он уже приехал с таким эгоизмом, чтобы забивать голы. Это было естественной чертой лидера. Он двигал нас вперед, и ему нужна была поддержка партнеров, чтобы выигрывать трофеи. Не хотел бы понятым неверно. В «Реале» он всегда был частью команды, но в «Ювентусе» он пришел более опытным», – сказал Хедира.

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Источник: AS.

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