Бывший полузащитник «Реала» и «Ювентуса» Сами Хедира поделился впечатлениями от совместной работы с Криштиану Роналду. Немец сравнил Криша времен выступлений в Ла Лиге и Серии А.
«Я знал двух Криштиану. В «Реале» он был немного моложе и, может быть, чуть более неуверенным и эгоистичным. Не в плохом смысле. Ему надо было найти свою индивидуальность. Он забивал очень много голов и был невероятен, но не оказывал такого большого влияния на команду. В «Ювентус» он уже приехал с таким эгоизмом, чтобы забивать голы. Это было естественной чертой лидера. Он двигал нас вперед, и ему нужна была поддержка партнеров, чтобы выигрывать трофеи. Не хотел бы понятым неверно. В «Реале» он всегда был частью команды, но в «Ювентусе» он пришел более опытным», – сказал Хедира.
Ad
В 2022 году Криш забивает ничтожно мало, но знает способ это исправить. Форвард обратился к Ральфу Рангнику с требованием изменить схему.
Чемпионат Англии
«Подожди несколько лет». Сын Криша хочет сыграть в команде с отцом
Роналду могли арестовать в 2019-м – его спас прокурор Лас-Вегаса.
Источник: AS.
Чемпионат Англии
Рангник не верит в Роналду как лидера атаки «МЮ» (MEN)
Чемпионат Англии
Самая разорительная инвестиция Роналду: потерял $10 млн из-за Трампа
Реклама
Ad
Реклама
Ad