Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, благодаря кому он изменил стиль в одежде.

«Моя жена такая элегантная, она сильно мне помогает. До нее я был кошмарен. Теперь я тоже элегантен благодаря ей. Все хорошее в моей жизни создано другими. Иногда моей женой, иногда благодаря деньгам, которые есть в клубах», – сказал Гвардиола.

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Источник: Football Daily.

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