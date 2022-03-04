Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал, благодаря кому он изменил стиль в одежде.
«Моя жена такая элегантная, она сильно мне помогает. До нее я был кошмарен. Теперь я тоже элегантен благодаря ей. Все хорошее в моей жизни создано другими. Иногда моей женой, иногда благодаря деньгам, которые есть в клубах», – сказал Гвардиола.
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Недавно футболисты «Манчестер Сити» напились в баре. Пеп остроумно это прокомментировал.
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Гвардиола необычно охарактеризовал «Ливерпуль». Получилось жестко, но Клоппу понравилось.
Источник: Football Daily.
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