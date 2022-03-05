Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак готов приобрести «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича. 2 марта Абрамович объявил о решении продать клуб. Он поручил создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи клуба. Байрак – председатель совета директоров компании AB Group Holding. Он уже подтвердил намерения купить «Челси».
«Мы уже сделали соответствующее предложение. Обсуждаем условия покупки «Челси» с юристами Романа Абрамовича. Находимся на стадии переговоров. Скоро поднимем турецкий флаг в Лондоне. Планируем подписать договор в ближайшее время», – сказал Байрак.
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Сообщалось, что Абрамович рассчитывает получить за клуб 4 млрд фунтов. Бизнесмен потратил на «Челси» из АПЛ почти два млрд. Зачем ему это?
Марина Грановская еще может остаться в «Челси». Для этого нужно оборвать рабочие связи с Романом Абрамовичем.
Источник: FanNation, The Guardian.
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