Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак готов приобрести «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича. 2 марта Абрамович объявил о решении продать клуб. Он поручил создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи клуба. Байрак – председатель совета директоров компании AB Group Holding. Он уже подтвердил намерения купить «Челси».

«Мы уже сделали соответствующее предложение. Обсуждаем условия покупки «Челси» с юристами Романа Абрамовича. Находимся на стадии переговоров. Скоро поднимем турецкий флаг в Лондоне. Планируем подписать договор в ближайшее время», – сказал Байрак.

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Источник: FanNation, The Guardian.

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