Боец UFC из Ирландии Конор Макгрегор объявил в твиттере, что готов побороться с миллиардерами со всего мира за «Челси».

Спортсмен написал, что собирается забрать клуб у российского олигарха Романа Абрамовича за 1,5 млрд фунтов стерлингов (1,8 млрд евро). Однако ему придется выдержать жесткую конкуренцию: на 5 марта известно о желании купить клуб со стороны бизнесменов из Турции и Швейцарии.

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