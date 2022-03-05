Боец UFC из Ирландии Конор Макгрегор объявил в твиттере, что готов побороться с миллиардерами со всего мира за «Челси».
Спортсмен написал, что собирается забрать клуб у российского олигарха Романа Абрамовича за 1,5 млрд фунтов стерлингов (1,8 млрд евро). Однако ему придется выдержать жесткую конкуренцию: на 5 марта известно о желании купить клуб со стороны бизнесменов из Турции и Швейцарии.
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«Поднимем турецкий флаг в Лондоне». На «Челси» нашелся покупатель
Ранее появилась информация, что новым владельцем «Челси» станет бизнесмен из Турции.
Сообщалось, что Абрамович рассчитывает получить за клуб 4 млрд фунтов. Бизнесмен потратил на «Челси» из АПЛ почти два млрд. Зачем ему это?
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«Челси» может объявить о новых владельцах 7 марта
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