Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус», где он уже выступал с 2012 по 2016 год.

Туринский клуб ведет переговоры с французским игроком. «Ювентус» предлагает Погба контракт на сумму 10 млн евро за сезон – оклад в семь миллионов и еще три футболист заработает благодаря бонусам. Действующее соглашение француза с «МЮ» истекает летом 2022 года.

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Источник: Сalciomercato.

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