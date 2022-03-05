Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус», где он уже выступал с 2012 по 2016 год.
Туринский клуб ведет переговоры с французским игроком. «Ювентус» предлагает Погба контракт на сумму 10 млн евро за сезон – оклад в семь миллионов и еще три футболист заработает благодаря бонусам. Действующее соглашение француза с «МЮ» истекает летом 2022 года.
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Ранее сообщалось, что агент Поля Погба Мино Райола хочет устроить аукцион за игрока между «Реалом» и «Барселоной».
Поль Погба в сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» – 2 разных игрока. Причина в Дидье Дешаме.
Источник: Сalciomercato.
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