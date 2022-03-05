Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может вернуться в «Ювентус», где он уже выступал с 2012 по 2016 год.
Туринский клуб ведет переговоры с французским игроком. «Ювентус» предлагает Погба контракт на сумму 10 млн евро за сезон – оклад в семь миллионов и еще три футболист заработает благодаря бонусам. Действующее соглашение француза с «МЮ» истекает летом 2022 года.
Роналду против «Сити» в дерби Манчестера! Смотри бесплатно на Winline
Кубок африканских наций
Это’О мечтает о победе Африки на ЧМ. Почему это неосуществимо
07/02/2022 В 10:00
Ранее сообщалось, что агент Поля Погба Мино Райола хочет устроить аукцион за игрока между «Реалом» и «Барселоной».
Поль Погба в сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» – 2 разных игрока. Причина в Дидье Дешаме.
Следи за расписанием матчей дня по ссылке
Источник: Сalciomercato.
Чемпионат Англии
Роналду и Погба отписались от арестованного Гринвуда в инстаграме
01/02/2022 В 11:55
Чемпионат Англии
Топ-10 будущих свободных агентов в АПЛ: от Ляказетта до Рюдигера
18/12/2021 В 10:00