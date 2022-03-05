Бронзовая статуя Криштиану Роналду на Мадейре была открыта в 2014 году, и на протяжении многих лет пользовалась популярностью среди туристов и поклонников футболиста. В результате, выпуклость на шортах начала блестеть, потому что посетители хватались за нее во время фотосъемки.

Статуя сделана из бронзы, а это означает, что кожный жир от человеческих рук придает ей более блестящий оттенок.

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Турист из Португалии рассказал: «Я просто хотел отправить его фотографию своим родным. Но как только я послал ее в семейную группу в соцсети, все начали смеяться. Они не могли не заметить хорошо натертую область между его ногами».

Сами Хедира сравнил нападающего Роналду времен игры за «Реал» и «Ювентус»

Сын Криштиану хочет сыграть в команде с отцом и просит подождать его и не уходить

Источник: The Sun.

Чемпионат Англии «Подожди несколько лет». Сын Криша хочет сыграть в команде с отцом 01/03/2022 В 18:56