Бронзовая статуя Криштиану Роналду на Мадейре была открыта в 2014 году, и на протяжении многих лет пользовалась популярностью среди туристов и поклонников футболиста. В результате, выпуклость на шортах начала блестеть, потому что посетители хватались за нее во время фотосъемки.
Статуя сделана из бронзы, а это означает, что кожный жир от человеческих рук придает ей более блестящий оттенок.
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Турист из Португалии рассказал: «Я просто хотел отправить его фотографию своим родным. Но как только я послал ее в семейную группу в соцсети, все начали смеяться. Они не могли не заметить хорошо натертую область между его ногами».
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Источник: The Sun.
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