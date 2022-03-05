Бывший полузащитник сборной Бразилии 47-летний Зе Роберто, который выступал до 43-х лет, оценил высокий уровень игры Криштиану Роналду. Однако, он отметил, что, по его мнению, португалец вряд ли доиграет до 40 лет.

«Роналду для меня – это машина, но я не думаю, что он станет играть в 40 лет, потому что всегда был футболитстом высочайшего уровня, брал трофеи и старался быть лучшим в мире. В последние два года мы видели, что ему не удавалось это в «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед». И лучшее тому доказательство – что Криш не входил в топ-2 или топ-3 претендентов на большие индивидуальные награды.

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Криштиану по-прежнему дорого стоит. Но скоро придет время, когда он, привыкший к выступлениям на самом высоком уровне, решит, что лучше остановиться, чем искать что-то, что уже никогда не будет прежним», – рассудил Зе Роберто.

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Источник: Sky Sports.

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