«Ливерпуль» продолжает погоню за «Манчестер Сити» и находится в сумасшедшей форме. «Горожане», напротив, притормозили и растеряли большое преимущество в АПЛ.

Проблема не пришла одна: следующим соперником Пепа Гвардиолы будет «МЮ», который регулярно доставляет соседям проблемы в дерби. Тем более, что важную встречу пропустит незаменимый футболист «Сити».

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Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

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Кто пропустит матч

У «МЮ» практически нет проблем с составом: не будет только Мэйсона Гринвуда, но «дьяволы» уже научились обходиться без него. Под вопросом выход Эдинсона Кавани, однако и уругвайца нельзя назвать важнейшим игроком старта.

По данным Manchester Evening News, Маркус Рэшфорд начнет дерби в запасе, а Ральф Рангник даст шанс Энтони Эланге.

У «Сити» все намного серьезнее – травму получил важнейший Рубен Диаш. По словам Гвардиолы, португалец пропустит полтора месяца. Еще у «горожан» не будет Зака Штеффена, Натана Аке и Коула Палмера. Ну и Бенжамена Менди, который находится в тюрьме.

Пеп Гвардиола, Рубен Диаш, Бернарду Силва и Родриго, «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Форма

«Манчестер Сити» по-прежнему выглядит шикарно, но в АПЛ форма у «горожан» уже не такая устрашающая. Еще недавно Гвардиола гордился 12-матчевой победной серией и колоссальным отрывом. Но в последних пяти играх у «горожан» лишь три победы – «Саутгемптон» уперся на ничью, а «Тоттенхэм» и вовсе зацепил победу. Отрыв «Сити» от «Ливерпуля» сократился до шести очков (при игре в запасе у «красных»).

Но форма «МЮ» все равно намного хуже: лишь две победы в семи последних матчах. Да, «дьяволы» не проигрывают с начала января, но раскидываются очками: фанаты до сих пор не понимают ничьи с «Уотфордом» и «Бёрнли». Пока «Юнайтед» четвертые, но «Арсенал» уже наступает на пятки – у «канониров» отставание в два очка и сразу три игры в запасе.

Криштиану Роналду, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Лицом к лицу

Последние 6 дерби обязательно заканчивались сухой победой одной из команд или нулевой ничьей (3 победы «МЮ», 2 победы «Сити).

В прошлом сезоне команды обменялись в АПЛ гостевыми победами по 2:0.

В последних 20 дерби «Сити» и «МЮ» лишь трижды сыграли вничью – все разы по 0:0.

«Сити» может выиграть оба дерби в одном сезоне АПЛ впервые с кампании-2018/19.

«МЮ» выиграл три последних гостевых дерби.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед»

Прогноз

Победа «Сити»: 1,42

Ничья: 5,20

Победа «МЮ»: 7,40

Букмекеры считают «горожан» безоговорочными фаворитами. И их можно понять: «Сити» демонстрирует мощную игру, а «Юнайтед» теряют очки и с трудом выбивают победы.

Большие вопросы по ставке «обе забьют» – она не срабатывала в шести последних дерби. Последние встречи соседей редко получались результативными – в них больше борьбы и тактики. Вряд ли в воскресенье получится иначе, ведь для обеих команд ставки очень высоки.

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Где смотреть

Встречу в прямом эфире покажет «Окко» – начало матча в 19:30 (мск). Если у вас нет подписки, то залетайте на онлайн от Eurosport

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