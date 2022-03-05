Самолет с надписью «Cats lives matter» был замечен пролетающим над «Энфилдом» во время первого тайма матча Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» (1:0) в субботу 5 марта.
В феврале отвратительное видео, на котором центральный защитник «Вест Хэма» Курт Зума пинает и шлепает свою домашнюю кошку, стало вирусным в социальных сетях после публикации братом Зума. Вскоре «Вест Хэм» выступил с заявлением, осуждающим действия футболиста, но не отстранил его от игр.
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С тех пор Зума сыграл в нескольких матчах, в том числе с «Ньюкаслом», где несколько болельщиков поиздевались над защитником, держа в руках ярко-оранжевых надувных кошек. Три недели спустя кто-то заплатил за то, чтобы над «Энфилдом» развевался огромный баннер с надписью «Cats lives matter», пока Зума играл за «Вест Хэм» против команды Юргена Клоппа.
Тем временем, в «Вест Хэме» заявили, что будут решать этот вопрос внутри компании.
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Источник: sportbible.com.
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