5 марта в Ливерпуле состоялся матч 28-го тура АПЛ, в котором одноименная команда обыграла «Вест Хэм» со счетом 1:0 на стадионе «Энфилд».

Защитник Вирджил Ван Дейк вышел в стартовом составе «Ливерпуля» и отыграл всю встречу без замен, при этом установив рекорд Лиги. Голландец завершил рекордный 60-й (52 победы и 8 ничьих) домашний матч в АПЛ за один клуб без поражения. Тем самым, он превзошел достижение Ли Шарпа из «Манчестер Юнайтед».

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