«Сити» хорош в защите, потому что удерживает мяч 67% времени. Соперник не получает владения, а значит и не забивает. Может, однажды в футболе изменятся правила, но пока для гола необходим контроль», – размышлял Пеп Гвардиола в февральском интервью Sky Sports. Принцип каталонца работал в каждом из трех чемпионских сезонов:

АПЛ-2017/18. Среднее владение «Манчестер Сити» – 66,4%. Пропустили 27 мячей, меньше всех в лиге.

АПЛ-2018/19. Владение – 64%, пропустили 23 мяча (второй результат после «Ливерпуля» с 22).

АПЛ-2020/21. Владение – 60,8%, пропустили 32 мяча (лучшие в чемпионате).

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В 2022-м правило Пепа не изменилось: «Сити» все еще защищается через владение. При самом частом в лиге контроле игроки Гвардиолы пропустили меньше всех – 17 раз. Ближайшее испытание для чемпионов – манчестерское дерби, которое пройдет 7 февраля. Главная загадка для «Юнайтед» – что предпринять против качественной обороны соперника.

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Пеп Гвардиола Фото: Getty Images

В АПЛ-2021/22 «Сити» пропускал от 10 команд: «Ливерпуля», «Арсенала», «Тоттенхэма» (в двух играх), «Вест Хэма», «Брайтона», «Лестера», «Саутгемптона», «Кристал Пэлас», «Астон Виллы» и «Уотфорда». Только в четырех матчах команда Гвардиолы выхватила больше двух мячей. Команды, которые пробивали оборону Пепа, подскажут, какие лазейки существуют для «МЮ».

Первая слабость в защите «Сити», которая приводила к голам и острым моментам, – выходы Эдерсона. Бразилец ошибался как на стандартах, так и при позиционной обороне. Например, неудачный рывок вратаря привел к моменту Фабиньо в седьмом туре. Гол опорника мог стать победным для «Ливерпуля».

Эдерсон не достал мяч на выходе, в результате чего Фабиньо чуть не забил в пустые ворота Фото: Other Agency

Другая иллюстрация – из игры с «Брайтоном». Энок Мвепу принял пас на ход и забежал к лицевой. Эдерсон выскочил из ворот и снес соперника, что привело к пенальти и голу.

Фол Эдерсона на Мвепу, который привел к пенальти в пользу «Брайтона» Фото: Other Agency

В новогодней игре с «Арсеналом» слабый выход Эдерсона наслоился на ошибку защитника. Эмерик Лапорт сыграл головой, хотя должен был заметить ускорение голкипера, и чуть не перебросил мяч в ворота «Сити» – спас Натан Аке, а на добивании промахнулся Габриэл Мартинелли.

Лапорт перебрасывает мяч через Эдерсона, который вышел из ворот Фото: Other Agency

Еще один важный эпизод связан с январской игрой против «Саутгемптона». Во время стандарта Эдерсон остался в воротах. Участок бразильца атаковал Армандо Броя. Албанец чуть не занес мяч в ворота, а с добиванием не справился Ян Беднарек. Формально вратарь «Сити» не покинул створ, но на деле столкнулся с трудностями из-за физического контакта, как было в игре против «Ливерпуля».

Броя атакует зону Эдерсона в матче между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити» Фото: Other Agency

В декабре Гвардиола назвал трансфер Эдерсона одним из сильнейших в истории «Сити». Пеп похвалил вратаря за стабильность и упорство, особенно на фоне длинных перелетов для игры за сборную. Бразилец и правда остается идеальным голкипером для системы «Манчестера». При этом в АПЛ-2021/22 цифры южноамериканца просели.

Если положиться на xG, с Эдерсоном в воротах «Сити» должен был пропустить порядка 16 голов, но пропустил 17. На первый взгляд, просадка вышла нестрашной. Только с 2018 года бразилец стабильно выхватывал меньше ожидаемого, то есть выручал «Манчестер» от острых моментов. В чемпионате-2021/22 картина изменилась, отчасти – из-за выходов.

Эдерсон Фото: Getty Images

Вторая уязвимость «Сити» состоит в подстраховке и невнимательности к зонам за спиной, что проявляется во время чужих контратак. Лучший пример – октябрьский гол Конора Галлахера, в рамках которого команда Гвардиолы пострадала от ошибок Кайла Уокера и Родри.

В начале голевого эпизода Уокер ускорился вправо и оставил открытый участок за спиной, куда последовал пас Фото: Other Agency

Спустя пару секунд Галлахер открылся за спиной защитников «Сити». Родри не подстраховал Фото: Other Agency

Другое доказательство предоставил «Лестер» – Брендан Роджерс как раз полагается на быстрые атаки. Перед вторым голом Адемола Лукман не просто отыскал пространство за спиной, но и нашел щель между защитниками.

На старте голевого эпизода Лукман открылся между защитниками «Сити» Фото: Other Agency

Наконец, зоны за спинами защитников помогли «Тоттенхэму» в диком февральском выезде на «Этихаде». В рамках первого пропущенного гола Рубен Диаш упустил Хынмин Сона. На 64-й минуте слепой зоной воспользовался Харри Кейн.

Диаш понадеялся на офсайд и упустил Сона перед первым голом «Тоттенхэма» Фото: Other Agency

Кейн использует слепую зону для защитников «Сити», чтобы открыться под острый удар Фото: Other Agency

Иногда «Сити» страдает от зон в полуфлангах: соперники находят пространство между центральным и крайним защитником Пепа. Но таких ситуаций меньше, а базовыми слабостями остаются выходы Эдерсона и подстраховка/участки за спиной. С одной стороны, уязвимости не рушат защиту «Манчестера» полностью, а команде все еще пропускает реже всех в лиге. С другой, «МЮ» может использовать как минимум один фактор.

Команда Ральфа Рангника редко создает угрозу со стандартов. В АПЛ-2021/22 «МЮ» забил лишь один мяч с углового и два – со штрафных. В манчестерском дерби выходы будут напрягать Эдерсона реже. Другое дело – зоны за спинами защитников, которые выгодны для Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Ноябрьский разбор игры португальца показал: Роналду активно использует слепые зоны защитников. Главный скилл Криштиану в штрафной – найти участок, на котором чужие центрдефы беспомощны, и вовремя ускориться под пас. Фирменные действия подарили страйкеру голы в ворота «Аталанты» и «Тоттенхэма».

Манера Роналду ударит по «Сити» в том числе из-за травм. На пресс-конференции перед дерби Гвардиола объявил, что Диаш пропустит до шести недель, потому что повредил подколенное сухожилие. Также игру с «Питерборо» досрочно закончил Аке. К игре с «МЮ» Пеп подошел лишь с двумя здоровыми центрдефами, Лапортом и Джоном Стоунзом.

У «Сити» почти нет слабостей, даже в обороне. Методика Пепа, выстроенная вокруг владения, работает, а «МЮ» вряд ли перехватит контроль мяча в дерби. Шанс Рангника – в тех скромных уязвимостях, которые иногда влияют на оборону Гвардиолы. Для использования одной из них Ральфу понадобится Роналду. Кажется, Гвардиола не зря похвалил Криштиану перед воскресной игрой: «Роналду – удивительный форвард, за которым приятно наблюдать. Мы должны использовать личные преимущества, чтобы вытеснить Криштиану из штрафной».

Работа со слепыми зонами – не единственное, чем Роналду занимается в «МЮ». Криш активно помогает партнерам

Все цифры взяты с FBRef и WhoScored.

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