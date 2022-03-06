Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ханнибал Межбри поделился впечатлениями от нахождения в одной команде с Криштиану Роналду.

«Я общаюсь с человеком, который работал больше всех в мире футбола. Это Криштиану Роналду. Я могу только учиться у него, и я постоянно это делаю. Всегда смотрю, что он делает. Смотрю, что он пьет. Делаю как он. Когда видишь его ежедневно, то понимаешь, что для него есть только одно – работа. Он делает то, что полезно для его тела. Однажды в Манчестере было солнечно, и Роналду загорал без футболки. Я спросил: «Зачем ты это делаешь?» Он ответил: «Потому что это полезно, это даёт витамины». С того дня я все время загораю. Также я смотрю в его тарелку во время еды, стараюсь, чтобы у меня на тарелке было то же самое», – сказал 19-летний Межбри.

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Источник: Onze Mondial.

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