Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что его команде нужно приобрести нападающего.

«Я думаю, клубу однозначно нужен нападающий. Извините, возможно, я ошибаюсь, но не могу согласиться с теми, кто считает иначе. Говорят, мы отлично справляемся без форварда, но это только потому, что мы побеждаем. Когда мы не выигрываем, вы говорите, что нам нужен нападающий, что я наивен. «Как эти ребята играют без форварда?» Для игры в Премьер-лиге нужен нападающий», – сказал Гвардиола перед матчем с «Манчестер Сити».

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Источник: Goal.

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