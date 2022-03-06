Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сообщил, что его команде нужно приобрести нападающего.
«Я думаю, клубу однозначно нужен нападающий. Извините, возможно, я ошибаюсь, но не могу согласиться с теми, кто считает иначе. Говорят, мы отлично справляемся без форварда, но это только потому, что мы побеждаем. Когда мы не выигрываем, вы говорите, что нам нужен нападающий, что я наивен. «Как эти ребята играют без форварда?» Для игры в Премьер-лиге нужен нападающий», – сказал Гвардиола перед матчем с «Манчестер Сити».
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Источник: Goal.
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