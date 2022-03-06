Во время матча 28-го тура АПЛ между «Норвичем» и «Брентфордом» случился забавный эпизод с участием полузащитника гостей Кристиана Эриксена.

После единоборства датчанина и защитника «Норвича» Брэндона Уильямса футболисты упали на газон. Эриксен хватал Уильямса за футболку, и английский игрок разозлился на датчанина. Правда, Брэндон не сразу понял, с кем вступил в борьбу за мяч: он схватил соперника за грудки и был готов оттолкнуть, когда понял, что перед ним Эриксен. Уильямс резко поменялся в лице и от растерянности обнял датчанина. Футболисты улыбнулись друг другу и разошлись.

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