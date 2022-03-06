Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что серьезен в намерениях приобрести «Челси».
«Я говорю о приобретении «Челси» не в шутку. Как я уже сказал, я изучаю это. «Селтик» Дэрмота Дэсмонда, «Манчестер Юнайтед» Глейзеров, а теперь и недавно выставленный на продажу «Челси» – все это изучается. Покупка футбольной франшизы входит в мои планы, не сомневайтесь в этом», – написал Макгрегор в твиттере.
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Сообщалось, что Конор готов купить «Челси» за 1,8 млрд евро.
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Макгрегор заявил о готовности купить «Челси» за 1,8 млрд евро
Ранее появилась информация, что новым владельцем «Челси» станет бизнесмен из Турции.
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