Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что серьезен в намерениях приобрести «Челси».

«Я говорю о приобретении «Челси» не в шутку. Как я уже сказал, я изучаю это. «Селтик» Дэрмота Дэсмонда, «Манчестер Юнайтед» Глейзеров, а теперь и недавно выставленный на продажу «Челси» – все это изучается. Покупка футбольной франшизы входит в мои планы, не сомневайтесь в этом», – написал Макгрегор в твиттере.

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