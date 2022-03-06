Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что хотел покинуть «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно.

«Мне было тяжело, потому что я был далеко от своей семьи. Раньше я возвращался в Португалию на пару дней и обедал с мамой и папой. Это был просто ужин, но я был с родителями, и это было мило. Неспособность сделать это все усложняла. Это было нехорошее время, я был один в своей квартире. Потом ко мне присоединилась моя девушка. Плохо было всем, я также видел по лицам товарищей по команде, что им тоже было тяжело.

Ad

Я чувствовал себя одиноким в Англии, не был счастлив, а когда ты несчастлив, ты не можешь делать свою работу на максимуме. Я говорил с клубом, выражал желание стать ближе к дому. Я ничего не имел против своего клуба, я люблю «Манчестер Сити». В конце концов, я остался и, как всегда, буду стараться изо всех сил, пока нахожусь здесь» , – сказал Силва.

Чемпионат Англии «Красивый мальчик». Силва назвал пса в честь одноклубника 11/12/2021 В 10:45

Бернарду Силва назвал собаку в честь одноклубника по «Сити». Кому повезло

Источник: The Times.

Чемпионат Италии Роналду пообщался с Гвардиолой. Переход Криша в «Сити» почти оформлен 26/08/2021 В 15:56