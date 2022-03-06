Владелец «Челси» Роман Абрамович за 19 лет управления футбольным клубом отправил в отставку кучу тренеров. С 2009 по 2011 гг. Абрамович работал вместе с итальянцем Карло Анчелотти. Оказывается, бизнесмен поддерживал специфическое общение с алленаторе.

«Анчелотти рассказывал, как Абрамович постоянно писал ему одни и те же сообщения, особенно, когда дела шли не слишком удачно, – сообщил журналист Sky Sport Italia Фабио Каресса. – Абрамович всегда присылал вопросительный знак.

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А Карло – ну каков чертов гений – отвечал ему только восклицательным знаком», – заявил Каресса.

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Карло Анчелотти возглавлял «Челси» на протяжении двух сезонов – 2009/10 и 2010/11. Роман Абрамович расстался с нынешним тренером «Реала» после года без трофеев и второго места в Премьер-лиги. Анчелотти принес «синим» чемпионат и Кубок Англии в первый сезон работы.

Источник: The Sun

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