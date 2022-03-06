Посреди первого тайма манчестерского дерби в объектив ТВ-трансляции улыбнулся Алекс Фергюсон. Легендарный тренер приехал взглянуть на успехи Ральфа Рангника в перезапуске «МЮ». «Сити» любезно установили экран напротив шотландского сэра. Мини-телевизор прокручивал главные моменты матча. Учитывая победу хозяев, выглядело издевкой.

Чувство иронии над Фергюсоном усилилось из-за удачной тактики «МЮ». «Сити» победил вопреки интересному плану Рангника. Пепу Гвардиоле помогли детали и микро-настройки.

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«Манчестер Сити» Фото: Getty Images

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Перед игрой Рангник подчеркивал, что «МЮ» не должен провести весь матч в обороне. Ральф привел в пример «Арсенал», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм», которые победили «Сити» благодаря отказу от глубокой защиты. Мысль немца частично перенеслась на поле.

В защите «МЮ» использовал схему 4-4-2, классическую для эпохи Рангника. Команда отбивалась в среднем блоке, но иногда включала прессинг. Оборона «Юнайтед» сосредоточилась на чужой опорной зоне. С одной стороны, Поль Погба прикрывал прямые передачи на Родри, что мешало «Сити» продвигать мяч низом. С другой, центральные полузащитники Ральфа ограничивали чужие смещения вглубь.

Схема 4-4-2 в защите «МЮ» против «Сити» Фото: Other Agency

Погба опекает Родри без мяча Фото: Other Agency

Погба оказался ключевым футболистом и для атаки «МЮ». Формально Рангник выпустил француза в непривычной позиции – форвардом. На деле нападение «Юнайтед» слишком мобильно, чтобы выделять четкие роли.

Погба не играл чистого страйкера. Поль активно смещался вглубь, откуда помогал с продвижением мяча. Больше половины действий француза (17 из 31) пришлись на домашнюю половину «МЮ». Пример – единственный мяч «Юнайтед», в рамках которого плеймейкер ассистировал Джейдону Санчо.

Погба принял мяч в глубине, чтобы ассистировать Санчо Фото: Other Agency

«Сити» открыл несколько способов, как пройти защиту «МЮ». Визуально хозяева прибавили в атаке к концу первого тайма. Возможно, успехи победившего «Манчестера» были связаны с паузой на 35-й минуте, в рамках которой Гвардиола активно раскидал тактические задачи.

Первое удачное решение Пепа было связано с левым флангом. Бернарду Силва, Джек Грилиш и Жоау Канселу стабильно перегружали эту зону. Аналогичный ход Гвардиола применил в матче с «Тоттенхэмом». Как против «шпор», так и против соседей идея каталонца привела к голу. В случае с дерби речь идет о первом мяче Кевина де Брёйне.

Перегруз левого фланга «Сити» перед голом Де Брёйне Фото: Other Agency

Еще Гвардиола успешно обошел блокировку опорной зоны. Силва, Грилиш и другие игроки атаки «Сити» не опускались к Родри, чтобы не завязнуть в чужой защите, а искали пространство между линиями и соперниками. Ниже – пример с 45-й минуты, который закончился нарушением на Филе Фодене.

Фоден открылся в средней линии «Сити». Спустя секунду Фил примет мяч и спровоцирует Линделёфа на фол Фото: Other Agency

Наконец, «Сити» проходил защиту «Юнайтед» благодаря Кайлу Уокеру. На важность британца намекнула 32-я минута, когда Эдерсон сумбурно, но красиво выбил из-под прессинга на правый фланг, а бывший защитник «Тоттенхэма» выгнулся в полете и отпасовал партнеру.

«Сити» освобождал Уокера через манипуляции со схемой «МЮ». Один из игроков атаки опускался в среднюю линию и стягивал внимание соперников. Плюс отвлекался Санчо, который должен был опекать Кайла.

Де Брёйне сместился вглубь и отвлек Мактоминея. Санчо развернулся к Стоунзу. Результат – «Сити» открыл зону Уокера, через которого разогнал атаку Фото: Other Agency

Все наработки Гвардиолы соединились в отрезке после третьего гола, когда владение «Сити» достигло 90%. Хозяева легко контролировали мяч на домашней половине и выше, при необходимости – обостряли. «МЮ» потерял энтузиазм, а мечты Рангника о контроле были окончательно разбиты.

«Юнайтед» подготовили крепкий стартовый план. При счете 2:1 «Сити» оставался зыбким фаворитом. У Рангника был шанс на успех, пока не включились микро-решения Гвардиолы. Доказательство – во втором тайме «МЮ» не нанес ни единого удара по воротам Эдерсона.

Часть голов «Сити» показались случайными. Оба мяча Де Брёйне влетели без очевидных ошибок от «МЮ», первый удачный выстрел Рияда Мареза – плод личного мастерства. Только полного контроля Гвардиола достиг через тактику. Успех Пепа – намек на будущее чемпионство.

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