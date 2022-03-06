Бывший опорник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал футболистов «МЮ» за игру в дерби против «Манчестер Сити».
«Юнайтед» сдался, и это непростительно ни в дерби, ни в любом другом матче. Могу простить ошибки, но не нежелание отрабатывать в обороне, стелиться в подкатах. Есть футболисты, которым не место в «Манчестер Юнайтед». <…>
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Кто заправляет раздевалкой? Эти парни, кажется, больше думают: «О, как я выгляжу? Хорошо лежит прическа? А бутсы в порядке?» Оставьте эго за дверью, когда надеваете цвета «Манчестер Юнайтед».
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Я смотрю на фанатов, и они не глупцы. Они видят, что их команда не бьется. Этому нет никаких оправданий. Не сомневаюсь, что в ближайшие дни последуют заявления, но мы все понимаем, что за футболистов все пишут их пиарщики – твиттер и подобная ерунда. Меня не волнуют эти слова. Важно лишь то, как ты ведешь себя на поле», – сказал Кин.
«Манчестер Юнайтед» впервые за четыре матча проиграл манкунианское дерби на «Этихаде». «МЮ» уступил с крупным счетом 1:4, Кевин де Брёйне сделал дубль и отдал голевую передачу.
«Манчестер Сити» стал суперкомандой. «МЮ» и Ральфа Рангника не спас даже активный Поль Погба.
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Источник: эфир Sky Sports (цитата по сайту BBC)
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