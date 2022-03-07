Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду улетел в Португалию перед дерби с «Манчестер Сити» в 28-м туре АПЛ. Когда стало ясно, что 37-летний португалец не сможет принять участие в игре из-за травмы, он отправился на родину. Роналду испытывает проблемы с бедром.

Португалец неприятно удивил и тренеров и одноклубников, учитывая важность встречи с «Сити». Травмированные игроки не обязаны посещать матчи, но футболисты «МЮ» считают, что присутствие Криштиану на стадионе могло быть полезным, учитывая его влияние на команду.

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Чемпионат Англии «МЮ» может вскрыть «Сити». Помогут Криш и травмы соперника 21 ЧАС НАЗАД

Источник: The Athletic.

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