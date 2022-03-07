Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил экс-игроку команды Рою Кину о травме Криштиану Роналду. Кин перед началом игры усомнился в правдивости повреждения Криша. «Мы говорим о том, что Роналду – машина и очень редко получает травмы. Это меня не устраивает», – сказал он.

«Я должен верить своему медицинскому отделу. Врач пришел ко мне в пятницу утром перед тренировкой и сказал, что Криштиану не может тренироваться из-за некоторых проблем с бедром. То же самое было в субботу. Это просто факт. Игроки говорят врачу и медицинскому отделу, что они травмированы и не могут играть. Я должен принять это как тренер. Я не могу заставить футболиста играть, если он считает, что у него травма», – отреагировал Рангник.

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Источник: Sky Sports.

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