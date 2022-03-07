Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже раскритиковал защитника своей команды Ки-Яна Хувера за полученную травму в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.

«В моей команде слишком много детей, которые не работают так, как должны. А потом, когда они приходят в команду, происходят такие вещи. Травмы бывают, но эта случилась, потому что он не был готов. Я не трачу время впустую с парнями, которые не работают усердно. Это предупреждение не только для Ки, оно для всех парней, которые есть в нашей команде», – сказал Лаже.

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Ки-Яна Хувер Фото: Getty Images

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Источник: Daily Star.

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