Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже раскритиковал защитника своей команды Ки-Яна Хувера за полученную травму в матче 28-го тура английской Премьер-лиги.
«В моей команде слишком много детей, которые не работают так, как должны. А потом, когда они приходят в команду, происходят такие вещи. Травмы бывают, но эта случилась, потому что он не был готов. Я не трачу время впустую с парнями, которые не работают усердно. Это предупреждение не только для Ки, оно для всех парней, которые есть в нашей команде», – сказал Лаже.
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Ки-Яна Хувер
Фото: Getty Images
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