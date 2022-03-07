Звезда смешанных единоборств и блогер Хасбулла Магомедов попал на экраны стадиона «Этихад» благодаря одному из подписчиков «Манчестер Сити» в твиттере.
Фанат разыграл медиаслужбу клуба в день манкунианского дерби, опубликовав пост, в котором представил Хасбика как своего сына. «Сегодня первое дерби малыша, улыбка не сходит с лица весь день. Вперед, «небесно-голубые» – написал пользователь под ником JoeCiteh.
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Клуб обещал опубликовать некоторые из фанатских твитов на экране стадиона, и это сообщение увидели зрители, которые присутствовали на игре. «Я сделал это, ребята, Хасбулла сделал это», – написал шутник позже.
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Хасбик ездил на турнир UFC 267 в Абу-Даби. Вспоминаем, как он ударил Дэниэла Кормье в челюсть и вышел в клетку с Хабибом.
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