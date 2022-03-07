Защитник «Челси» Антонио Рюдигер стал главной звездой песни и клипа сьерра-леонского рэпера Alonzo.

Трек называется в честь игрока – Rudiger. В припеве повторяется фраза «Я буду защищать тебя, как Рюдигер», а в клипе музыкант и футболист танцуют на пляже в Сьерра-Леоне. В этой стране защитник сборной Германии побывал в январе 2021 года. Родом из Сьерра-Леоне его мать, футболист помогал улучшить образование, инфраструктуру и доступность спорта. Alonzo – не только рэпер, но и один из руководителей официального клуба болельщиков «Челси» во Фритауне, столице Сьерра-Леоне.

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