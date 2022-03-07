Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сменит команду, если его текущий клуб не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/22. Первый вариант для перехода – французский «ПСЖ», где выступают Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.
Близкие к 37-летнему футболисту источники сообщают, что возвращение в «Ювентус» исключено, а переход в «Спортинг», где Роналду начинал профессиональную карьеру, также маловероятен. Главным вариантом португалец рассматривает переезд в Париж.
Ad
«МЮ» идет на пятом месте АПЛ после 28 туров и пока попадает только в Лигу Европы.
Чемпионат Англии
Рангник: «Не могу заставить Роналду играть, раз он говорит о травме»
Экс-футболист Тьерри Анри обеспокоен психическим состоянием форварда «ПСЖ» Неймара. «Он просит о помощи», – уверяет легенда.
Роналду улетел в Португалию перед дерби против «Сити». В «МЮ» были неприятно удивлены.
Источник: Football Transfers.
Чемпионат Англии
Криш улетел в Португалию перед «Сити». В «МЮ» неприятно удивлены
Чемпионат Англии
«МЮ» может вскрыть «Сити». Помогут Криш и травмы соперника
Реклама
Ad
Реклама
Ad