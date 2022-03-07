Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сменит команду, если его текущий клуб не попадет в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/22. Первый вариант для перехода – французский «ПСЖ», где выступают Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Близкие к 37-летнему футболисту источники сообщают, что возвращение в «Ювентус» исключено, а переход в «Спортинг», где Роналду начинал профессиональную карьеру, также маловероятен. Главным вариантом португалец рассматривает переезд в Париж.

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