Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о соперничестве с «Манчестер Сити» и ответил коучу манкуниканцев Пепу Гвардиоле, который назвал его клуб самым тяжелым соперником за всю карьеру.

«Могу сказать, что «Сити» – самый сложный из всех моих соперников, но с «Баварией» Пепа проще не было. Но я понимаю, что он имеет в виду. За последние годы мы толкали друг друга на какой-то нереальный уровень. Взять очки, которые мы набирали в последние годы. В прошлом сезоне по очевидным причинам мы отстали, однако в целом показатели были примерно равные.

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Думаю, в этом сезоне «Сити» не набрал бы столько очков, не будь мы рядом с ними. И наоборот. Впереди много игр. Посмотрим, как все закончится. Уже говорил: если бы не мы, «Сити» в последние сезоны выигрывал бы чемпионат к февралю. Или мы бы могли быть чемпионами в эти сроки, если бы не «Сити», – завяил Клопп.

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