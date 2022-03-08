7 марта состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» потерпел в гостях разгромное поражение от «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 0:5.
Во время игры главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард подвергся оскорблениям со стороны болельщиков соперника. Фанаты «шпор» скандировали в его адрес: «Ты просто дерьмовый Стивен Джеррард!» Особенно активно они включились после третьего забитого мяча.
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Джеррард добился успеха в Премьер-лиге с тех пор, как был назначен главным тренером «Астон Виллы». Совсем недавно, 5 марта, он наблюдал, как его команда обыграла «Саутгемптон» со счетом 4:0.
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Напомним, «Эвертон» подписал соглашение с Фрэнком Лэмпардом 31 января. Оно рассчитано до июня 2024 года. Предыдущим местом работы Лэмпарда был «Челси».
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Источник: Mirror.
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