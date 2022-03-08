Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник выразил недовольство психологией игроков клуба. Тренерский штаб беспокоит способность футболистов преодолевать сложности. Есть опасения, что большинство игроков «МЮ» недостаточно сильны психологически. Тревогу вызывает то, что команда теряет очки в матчах, где доминирует на поле.

По мнению Рангника, это вызвано тем, что многие теряют концентрацию из-за ошибок, недовольства партнерами и тактикой. Исключение составляют лишь защитник Люк Шоу и полузащитник Скотт Мактоминей. Коуч впечатлен их характером и лидерскими качествами.

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Тренер «МЮ» Ральф Рангник – о Криштиану Роналду : «Не могу заставить футболиста играть, если он говорит о травме

Чемпионат Англии Рангник: «Не могу заставить Роналду играть, раз он говорит о травме» ВЧЕРА В 05:00

Источник: ESPN.

Чемпионат Англии Рангник не верит в Роналду как лидера атаки «МЮ» (MEN) 01/03/2022 В 17:18