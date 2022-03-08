Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор предположил, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду симулировал травму, из-за которой не попал в состав на матч против «Манчестер Сити» и уехал на день игры в Португалию.
«Думаю, это очень странно. Роналду не был травмирован, а потом ни с того ни с сего у него появилась травма бедра. С травмой бедра Роналду мог бы быть по крайней мере на скамейке запасных. Чувствую, что за кулисами происходит нечто большее. Возможно, в четверг Роналду сказали, что он не выйдет в старте, и он решил: «Тогда я вообще не буду играть».
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На данный момент все это только предположения, но, похоже, там происходит что-то большее. Не уверен, что он действительно травмирован, но верю, что скоро мы все узнаем. Что-то тут не так», – заявил 35-летний Агбонлахор.
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«Сити» показал себя суперкомандой. «Юнайтед» не спас даже активный Поль Погба.
Источник: Football Insider.
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