Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор предположил, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду симулировал травму, из-за которой не попал в состав на матч против «Манчестер Сити» и уехал на день игры в Португалию.

«Думаю, это очень странно. Роналду не был травмирован, а потом ни с того ни с сего у него появилась травма бедра. С травмой бедра Роналду мог бы быть по крайней мере на скамейке запасных. Чувствую, что за кулисами происходит нечто большее. Возможно, в четверг Роналду сказали, что он не выйдет в старте, и он решил: «Тогда я вообще не буду играть».

Ad

На данный момент все это только предположения, но, похоже, там происходит что-то большее. Не уверен, что он действительно травмирован, но верю, что скоро мы все узнаем. Что-то тут не так», – заявил 35-летний Агбонлахор.

Чемпионат Англии Роналду уйдет в «ПСЖ», если «МЮ» не попадет в ЛЧ (Football Transfers) ВЧЕРА В 12:57

Чемпионат Англии Рангник: «Не могу заставить Роналду играть, раз он говорит о травме» ВЧЕРА В 05:00