В меру упитанный мужчина играл с друзьями в футбол и четко реализовал пенальти. Он хотел эффектно отпраздновать гол в стиле Криштиану Роналду. Футболист изящно зашел на «Siiii», но что-то пошло не так, и его левая нога подкосилась при приземлении.
Уже в следующем кадре парня везли по больнице. Ему сделали необходимые процедуры (возможно, МРТ и рентген). При диагноз спортсмена не сообщается, но в конце видео он уже наслаждался пиццей и пивом.
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Экс-игрок сборной Англии считает, что Роналду симулировал травму
Кстати, Роналду тоже получил травму, когда праздновал в стиле Роналду. История великого жеста.
Криш праздновал не только в таком стиле. Вот это редкое празднование.
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