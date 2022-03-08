В меру упитанный мужчина играл с друзьями в футбол и четко реализовал пенальти. Он хотел эффектно отпраздновать гол в стиле Криштиану Роналду. Футболист изящно зашел на «Siiii», но что-то пошло не так, и его левая нога подкосилась при приземлении.

Уже в следующем кадре парня везли по больнице. Ему сделали необходимые процедуры (возможно, МРТ и рентген). При диагноз спортсмена не сообщается, но в конце видео он уже наслаждался пиццей и пивом

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