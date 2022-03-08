Единственный официальный вещатель АПЛ в России ОККО лишился прав на показ лиги. Но есть еще варианты для просмотра. К сожалению, мы не можем поделиться ссылками, но уверены, что вы справитесь благодаря подсказкам.

Мохамед Салах, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

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Live TV

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Один из самых популярных сайтов для просмотра еще до ухода АПЛ и Лиги 1 из России. Live TV бесплатно показывает не только футбол, но и множество других видов спорта: хоккей, баскетбол, крикет, бейсбол и др. Там полностью русский интерфейс и видеоархив практически всего, что упоминалось на сайте в графе «трансляции». Live TV без проблем работает в России. Но это пираты, друзья, а пиратом быть плохо.

LiveSoccer TV

Еще одно чудо пиратских трансляций сосредоточено уже только на футболе. На сайте есть не только дефицитная АПЛ, но и вообще, кажется, весь футбол. Этот сайт тоже имеет полностью русский интерфейс, так что не запутаетесь.

Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити» Фото: Imago

Ace Stream

Ветеран нелегальных трансляций. На странице Ace Stream вы не сможете посмотреть футбол, для начала потребуется скачать приложение на компьютер, установить и немного поковыряться, чтобы понять, как им пользоваться. Сервис работает по принципу одноранговой потоковой передачи сигнала, то есть – «пиры», которые работают без привязи к центральной системе, а функционируют благодаря работе других пользователей.

SopCast

Еще одно стороннее оборудование для просмотра трансляций. Как и Ace Stream, SopCast сначала необходимо скачать и установить на компьютер, но уже с первым этапом могут возникнуть сложности. В обычном браузере официальный сайт программы сейчас заблокирован, но вы всегда можете окунуться в Tor Browser, где страницы работают. Только будьте аккуратны и всегда пользуйтесь антивирусом, когда скачиваете что-то из даркнета. И помните, мы не одобряем пиратство.

Sling TV

Есть и другие легальные способы достать футбольную картинку из Англии, но порой они сложнее, чем пиратские. Для Sling TV вам потребуется американский VPN, причем хороший, чтобы не виснуть на сайте по минуте в ожидании отклика. Плюс американская компания не предлагает покупку только футбола – самый выгодный вариант пакет Sling Blue, за который придется выложить 35 баксов за месяц (примерно 4500 рублей). Сложности могут возникнуть и с оплатой: как вы помните, Visa и Mastercard запретили россиянам транзакции за пределами страны.

Sling TV Фото: Twitter

NBC Sports

Официальный вещатель АПЛ работает в России даже без VPN, но как и в прошлом случае, сначала надо разобраться с оплатой и английском интерфейсе (вдруг вы не учили язык в школе). Ценовой диапазон здесь приятнее: можно не брать надоедливую подписку на месяц, а выкупить просмотр 140 матчей за сезон всего за 40 долларов (5200 рублей). С таким оффером вы сможете спокойно смотреть три-четыре матча в неделю и точно охватите все топовые события. Более полная подписка выйдет в 65 баксов (около 8500 тысяч).

Fubo.TV

Fubo.TV – сервис для богачей. Месячная подписка на сервис выйдет в 65 долларов (8500 тысяч рублей), зато включит в себя не только футбол. Вы увидите 117 каналов, среди которых спортивные NBC и NBCSN. Опять же, как и на любом иностранном ресурсе, здесь могут возникнуть проблемы с оплатой.

Peacock

Достаточно дешевая возможность официально глянуть АПЛ: Peacock предоставляет месячные подписки за пять и 10 долларов (650 и 1300 рублей). Сервис принадлежит холдингу NBCUniversal, чьи каналы NBC и NBCSN покажут вам не только АПЛ, но и еще кучу другого спорта.

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