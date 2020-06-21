Сумгаит
    -
    1:00
    21.06.20
    Сабаил
      Чемпионат Азербайджана • Тур 21
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      Сумгаит - Сабаил
      Чемпионат Азербайджана - 21 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Азербайджана. Следите за матчем Сумгаит – Сабаил на Eurosport.ru! 21 июня 2020 года в 01:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сумгаит и Сабаил и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сумгаит и Сабаил, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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